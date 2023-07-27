品質一番の ポータークラシック フィッシャーマンズリネンスモックシャツ シャツ

程よいゆるさが上品でリラックス感を演出。

Arrow アロー 50's オンブレチェック ネルシャツ USA製

コーディネートもし易いスモックアイテム登場です。

【希少入手困難】ヒューマンメイド ハートロゴ満載 チェックシャツ 半袖 M

サラリと着たくなる極上のリネン（COTTON 55% LINEN 43% SILK 2%）を味わってください。

ドリスヴァンノッテン ボウタイシャツ Lサイズ



Denim Regular Collar Shirt FADE

デザインは、元々イギリス海軍が着用していたスモックをベースに製作。

Acne Studios フェイスパッチネルシャツ チェック ビッグシャツ

漁業の町ではフィッシャーマンの作業着として使用され、画家や彫刻・陶芸家などのアーティストの方など、ヨーロッパでは古くからの作業着として着用されていたアイテムとなります。

【 LIDNM】WASHED VOILE SHEER SHIRT



【大人気！洒脱！】ジャンネット シャツ

生地は、ネップ感のある程よい厚みの生地感で、柔らかく着心地が良いのもポイント。

holkセットアップ サイズ2

リネン素材ですので、着込めば着込むほどに馴染んでいき、着心地だけでなく雰囲気の変化も楽しめます。

【超希少デザイン】ヒステリックグラマー☆総柄ヒスガール入り半袖シャツ 即完売.



●サンローランパリ●ミリタリーシャツ●ケリング●39●dm12

首元は特徴的なラウンドのモックネック仕様で、ゴム入りとなります。

〈新品未使用タグ付〉TAAKK / スタッズ刺繍ベースボールシャツ

また、袖もゴム入りとなり、袖がもたつかず、腕まくりしやすい仕様です。

ワコマリア 舐達麻 アロハシャツ



マウンテンリサーチ シャツ 長袖シャツ 白 XXL 刺繍 トップス

ポータークラシックらしいゆるさのあるシルエットが存在感のあるデザインです。

コムデギャルソンオム 田中啓一 シャツ 90年代



〈高島屋〉オーダーシャツセレクション

シンプルなデザインはボトムスを選ばないので、様々なアイテムとコーディネートして頂けます。

PEEL&LIFT・アナーキーシャツ



M モーガン蔵人着用 sunflower サンフラワー MESH シャツ 新品

"3(L～XL)" 肩幅 82cm 身幅 70cm 袖丈45cm 着丈 81cm

ワコマリアHAWAIIAN SHIRT S/S -LEOPARD



BURBERRY LONDON ドット柄 長袖シャツ 現行タグ ホワイト M



デサントオルテアライン 半袖セットアップ Lサイズ



PORTER CLASSIC アロハシャツ クリーニング済



ヘラーズカフェ シャンブレーシャツ USN ヴィンテージ free&easy



キネマ ピグメント スリーピングシャツ pigment sleeping



最終値下げGraphpaper 23ss オープンカラーシャツ



【美品】kapital リネン GREAT KOUNTRYベースボールシャツ 3



《激レア》ハーレーダビッドソン☆半袖シャツ 2XL 刺繍ロゴ ブラック 黒色

こちら購入後数回着用程度の美品です。

Schott N.Y.C ショット 起毛 赤チェックネルシャツ バックプリント

暑い時期は1枚でサラッと、寒くなってきたら身幅たっぷりなので中に着込めます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポータークラシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

程よいゆるさが上品でリラックス感を演出。コーディネートもし易いスモックアイテム登場です。サラリと着たくなる極上のリネン（COTTON 55% LINEN 43% SILK 2%）を味わってください。デザインは、元々イギリス海軍が着用していたスモックをベースに製作。漁業の町ではフィッシャーマンの作業着として使用され、画家や彫刻・陶芸家などのアーティストの方など、ヨーロッパでは古くからの作業着として着用されていたアイテムとなります。生地は、ネップ感のある程よい厚みの生地感で、柔らかく着心地が良いのもポイント。リネン素材ですので、着込めば着込むほどに馴染んでいき、着心地だけでなく雰囲気の変化も楽しめます。首元は特徴的なラウンドのモックネック仕様で、ゴム入りとなります。また、袖もゴム入りとなり、袖がもたつかず、腕まくりしやすい仕様です。ポータークラシックらしいゆるさのあるシルエットが存在感のあるデザインです。シンプルなデザインはボトムスを選ばないので、様々なアイテムとコーディネートして頂けます。"3(L～XL)" 肩幅 82cm 身幅 70cm 袖丈45cm 着丈 81cmこちら購入後数回着用程度の美品です。暑い時期は1枚でサラッと、寒くなってきたら身幅たっぷりなので中に着込めます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポータークラシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マックスマーラ シャツワンピースchildren of discordance オープンカラーシャツ 墨黒 開襟TA732ね Paul Smith レア 希少 バラ ドレスシャツ 長袖 シャツnin様専用 アークテリクス スカイラインLSシャツ M ブラックサファイアVETEMENTS リバーシブル チェックシャツ 20aw22AW Yohji Yamamoto POUR HOMME ブロードシャツ