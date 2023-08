新着 《1966》ayn様 アート/写真

《1966》

#筆字 #筆文字 #ポストカード #メッセージカード #ポエム #プレゼント #崩し字 #インテリア #雑貨 #リビング #トイレ #ハンドメイド #幸せの法則

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

《1966》幸せの法則♡自分を大切にする大切な人を大切にする小さなことにも感謝する相手に期待し過ぎない不平不満は口にしない自分の機嫌は自分で取る幸せの法則は人それぞれに沢山沢山あるかと思います( ᵕᴗᵕ )その中で共感して頂ける方いらしたらポチッと宜しくお願い致します✩︎⡱画仙紙ハガキに真心込めて描きました(*^^*)名言や、心に響いた言葉、好きな言葉、好きな文字、お客様からのリクエスト…etc…描いてますෆ̈一枚一枚丁寧に描いてます(^_^)似たようには描けますが全く同じ字には絶対描けないので、気に入って頂けた筆文字ハガキはその時に購入して頂けたら嬉しいです(˃̵ᴗ˂̵)❤️3枚以上ご購入でお気持ちお値引き(¥20×枚数)させて頂いておりますm(_ _)mコメント※頂けましたらおまとめさせて頂きますのでෆ̈ご購入前にコメント欄よりお知らせ下さいませ♡※ご購入後のお値引きは致しかねます(*>人<)❤️リピ様1枚からお値引きさせて頂きます❣️宜しくお願い致します(*^^*)神経質な方、又は完璧を求める方とのお取引は控えさせて頂きますm(_ _)m最後に₍˄·͈༝·͈˄₎◞︎ ̑̑ෆ⃛ご購入前には必ずプロフ必読宜しくお願い致します*\(• ₃ •)*#筆字 #筆文字 #ポストカード #メッセージカード #ポエム #プレゼント #崩し字 #インテリア #雑貨 #リビング #トイレ #ハンドメイド #幸せの法則

