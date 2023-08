【サイズ】縦 約30.0× 横 約23.4 × 厚み 約1.4cm

【仕様】 ハードカバー

【ページ数】111ページ

【発行元】‎ エディシオントレヴィル

【発行日】2009/1/15

【商品状態】

素人による長期保管、経年劣化により若干のスレや汚れは御座いますが、概ね良好です。

※カバー表に円形、押しキズ(直径1CM)2箇所あります。画像を御確認下さい。

ベクシンスキー

1929年2月24日 - 2005年2月21日 ポーランドの画家、写真家、芸術家。

主に死、絶望、破損、廃退、廃墟、終焉などをモチーフに扱い、不気味さや残酷さと同時に荘厳な美しさを感じさせる画風が特徴。独特の世界観から多くの支持を得た画家である。作品自体は退廃的で「終焉の画家」と呼ばれるほどだが、彼自身は人当たりが良く少し内向的で、人との会話をよく楽しんだとして知られている。

他にも多数出品しておりますので宜しければ

#GM36

よりご覧下さい。

#GM36

#ベクシンスキー

#beksinski

#大友克洋

#メビウス

#弐瓶勉

#nisei

#寺田克也

#yohjiyamamoto

#ヨウジヤマモト

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

