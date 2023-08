最新情報 ノースフェース マウンテンパーカー ナイロンジャケット NF0A7ZWS-L マウンテンパーカー

【THE NORTH FACE Flyweight Hoodie 2.0 NF0A7ZWS】

★新品・未使用・紙タグ付き

【サイズ】

L:身幅約62cm、裄丈約86cm、着丈約73cm

【カラー】

TK5:ネイビー/ブルー

【素材】

本体:ナイロン100%

【備考】

*円滑な取引希望、落札後のご連絡が3日以内でお願い致します。

*出品簡素化のため写真追加はお受けできません。

*着用サイズの問い合わせなどお答えできません。

*沖縄・離島・北海道は佐川便60サイズ着払い。

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

素材...ナイロン

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...春、夏、秋、冬

3秒前

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

