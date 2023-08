*.。.*゜*.。.*゜*.。.*゜*.。.*゜*

大人な女性をテーマにした人気ブランドアシックスウォーキングのpedalaペダラのスニーカーです

かかとにGELを搭載しボロネーゼ製法で作られた軽く疲れにくいスニーカーなので普段使いからウォーキングシューズとしていかがでしょうか

価格17600円

asicswalking

サイズ23㎝

お色は人気色

ディープオーシャン、パーチ

(キラキラしたネイビー系)

素足のような軽さと、長時間の歩行にも対応する機能性が特徴のライトカジュアルシューズ、ペダラシリーズのスタイリッシュな大人のスニーカー。アッパーには通気性に優れたジャカードメッシュを採用。ボロネーゼ製法により、足を包み込むような履き心地が特徴です。ソールのかかと部には衝撃緩衝材GEL™を搭載

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド アシックスウォーキング 商品の状態 新品、未使用

