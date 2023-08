ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

LEONARD レオナール ロンT 花柄 クリームイエローになります(o^-^o)

LEONARDの特徴である花柄プリント★

【一点限り】LEONARD レオナール ロンT 花柄 クリームイエロー Lサイズ



一枚でキマる★

普段使いにヘビロテ★

ファッションのグレードUP★

★Brand★

LEONARD レオナール

★Color★

マルチカラー

・ブランド、年代によってサイズ感は変わりますのでま

た必ず下の実寸をご確認ください。

・また別サイトでも販売中ですので、突然削除になることがあります。ご了承ください。

★平置き実寸★(㎝)

【肩幅】

約38.5㎝

【袖丈】

約53㎝

【身幅】

約43㎝

【着丈】

約46㎝

・手作業での採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

◆状態

【ランク】

【AB】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなどがない綺麗な状態

・シワあり

・フロントにうっすらシミあり

【N】新品、未使用

【S】極美品・使用感のほとんどない状態

【A】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなどがない綺麗な状態

【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態(一般的な古着)

【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど

【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ

※商品に関しては古物市場での確実正規品になります。

※中古品ということをご理解の上、ご購入ください。

【ご注意事項】

あくまで中古品になりますため、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミや汚れなどある場合がございます。

あらかじめご理解ご了承ください。

#はるなつ インスタ エモい

#はるなつBRAND

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾LEONARD レオナール ロンT 花柄 クリームイエローになります(o^-^o)LEONARDの特徴である花柄プリント★一枚でキマる★普段使いにヘビロテ★ファッションのグレードUP★★Brand★LEONARD レオナール★Color★マルチカラー・ブランド、年代によってサイズ感は変わりますのでま た必ず下の実寸をご確認ください。・また別サイトでも販売中ですので、突然削除になることがあります。ご了承ください。★平置き実寸★(㎝) 【肩幅】約38.5㎝【袖丈】約53㎝【身幅】約43㎝【着丈】約46㎝・手作業での採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆状態【ランク】【AB】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなどがない綺麗な状態・シワあり・フロントにうっすらシミあり【N】新品、未使用【S】極美品・使用感のほとんどない状態【A】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなどがない綺麗な状態【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態(一般的な古着)【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ※商品に関しては古物市場での確実正規品になります。※中古品ということをご理解の上、ご購入ください。【ご注意事項】あくまで中古品になりますため、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミや汚れなどある場合がございます。あらかじめご理解ご了承ください。#はるなつ インスタ エモい#はるなつBRAND

