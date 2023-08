ご訪問ありがとうございます(*^^*)

写りの良い単焦点レンズと美しいデザインが魅力のCanonの35mmフィルムカメラです❀

完動品◆良品【澄んだ色が綺麗なエモい写り】希少Canon Autoboy FXL

Canon AUTOBOY F XL

❀希少人気フィルムカメラ❀

使用電池:CR123A×1個

【安心の実写現像&プリント確認済】

【防湿庫保管品】

【動作確認済】

【清掃消毒済品】

大変コンパクトな大きさと軽さ、透き通るような色彩とレトロな写りでファンの多い稀少機です❀

全自動&オートフォーカスのカメラです❀

操作はとても簡単なので『写るんです』からステップアップしたい方や、エモい写真やレトロな写真が撮りたい方、またフィルムカメラ初心者の方に大変お勧めですよ(*^^*)

◼️動作

シャッター、フラッシュ、セルフタイマー、巻き上げ巻き取りなど電池を入れて各動作確認済です。

※背面のデート液晶は表示不能ですが現在の日付に対応しておらず、撮影するお写真やカメラの操作に影響は全くございません。

※電池とフィルムを入れればすぐにお使い頂けます❀

※電池とフィルムは付属しません。

◼️外観・状態

通常使用によるスレと一部塗装剥げ等はございますが全体的に綺麗な良品です❀

※底面部の左側、電池室の下部分に小さく外装のプラウチックが欠けている箇所がございます。動作に影響はございません。※美観に関しては個人差があるためご神経質な方は画像をよくご確認の上、気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

※外観全体、フィルム室内とバッテリー室内も全て専用薬剤と工具でクリーニング、消毒しております。

◼️光学

ファインダーに特筆すべきダメージはありません。

レンズはクリアで状態は大変良好です❀

発売された年代を加味して新品をSとすると

外観:B

機能:A+

光学:A+

程度のコンディションです。

ついつい集めてしまう、気軽にフィルムカメラを楽しめる良さがこのジャンルにはあります。

マニュアルでじっくり撮るのはもちろん素敵ですが、軽快に撮っていくのも撮影の大きな楽しみです。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

それでは大切に使っていただける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m

#カメラ女子

種類...コンパクトカメラ

フィルム...35mm

フォーカス...AF

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

