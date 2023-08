キャバン 定番 人気 コート

ウール100%でありながら毛羽が少ないクリアな見え方と、ドライな風合いがポイントのステンカラーコート。価格 ¥97,900 (税込)

袖幅もありゆったりとしたサイズ感ながら、単純な大きなコートにならないよう計算されたデザインは〈CABaN〉ならではのシルエットです。

裏地はやや肉のあるコットンを使用し、エレガントな落ち感のある佇まいに仕上げました。

ユニセックス商品

カラー ネイビー

サイズ M

着丈117.5/身幅79.5/ゆき88/重量(g)1395

素材 表地:ウール100%

身頃裏:コットン 袖裏:キュプラ

着用2.3回程。傷なし汚れなし。

ユーズド品となります。

ご了承の上、検討をどうぞ宜しくお願い致します。

発送の際は、コンパクトに畳んでのお送り致します。

IENA SLOBE IENA URBAN RESEARCH UNITED ARROWS SHIPS acne studious TOMORROWLAND journal standard ROSSO spick and span FRAMEWORK ADAM ET ROPE CONVERSE BEAUTY AND YOUTH SAINT JAMES ORCIVAL AGNES B A.P.C CANAL JEAN green label relaxing mila owen lily brown snidel DES PRES GALERIE VIE whimgazette estnation deuxieme classe plage curensology clane GALLARDAGALANTE VERMEIL par iena enfold

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

