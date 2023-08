【人気No.1】 GoldStar Tokai Sound (ケース付き) Red エレキギター

Tokai GoldStar Sound Red ストラト型

Body: Alder

Tokai GoldStar Sound Red (ケース付き)

Neck: canadian maple one piece, U shape

Fingerboard: Carbonized Jatoba Wood

Scale length: 647,7 mm (25,5")

Nut width: 42 mm (1,65")

Frets: 22

Bridge: Tokai original

Nut: Cow bone

Machine heads: SD901L_P05

Pickups: 3 x Tokai original

Controls: 1 x volume, 2 x tone, 1 x 5 way switch

#Tokai

#ギター

#エレキギター

#アンプ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

