◎商品名

NO PATIENCE

Saint Washed Hoodie

・コットン 100%

・460G/M

・ウォッシュ加工

・ロゴ刺繍

・オフセットプリンティング

・フロントカンガルーポケット

・リラックスフィット

◎サイズ

M/L/XL各残り1点ずつになります!

◎カラー

BROWN

◎状態

新品未使用品

◎NOPATIENCEについて

THEBOYHASNOPATIENCE(ザボーイハズノーペイシェンス)

2021年中国発の新鋭ブランド。

国内ではONLY UやHEZRONが着用しヒップホップ界隈でも大注目のブランドだ。

「スター・ウォーズ」からインスピレーションを受け

ブランドコンセプトである「The Boy Has No Patience」は文字通り

「忍耐力のない少年」を意味し愛する人や物に対しては忍耐強くありなさい。

という思いが込められている。

◎注意事項等(必読)

・自宅保管品ですので袋等の汚れについてはご了承下さい。

・ご購入した後でのクレーム等はご遠慮下さい。

・他サイズ、他のカラーもございますので

ご気軽にお聞きください。

・製造過程での糸などについてはご了承下さい。

・タグ付きの正規品になります。

エイプ APE

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

