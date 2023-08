人気提案 No.979 VINTAGE ヴィンテージ 古着 ジャケット ブルゾン 総柄 ブルゾン

ご覧いただき誠にありがとうございます。

【極美品】ウィズロム WISLOM 黒 アウター

徐々に商品を追加していきますので、よろしくお願いします。

●フォロー割

フォロー割やっております!

詳しくはプロフィールをご確認お願い致します!

大変お得になっておりますので、是非ご活用ください(^^)

また、こちらの商品は即購入可能です。

いかなる場合も先に購入された方を優先いたしますので、ご了承ください。

●商品情報

VINTAGE

ヴィンテージ

古着

アウター

ジャケット

ブルゾン

総柄

長袖

シック

モダン

モード

韓国系

オーバーサイズ

ビッグシルエット

ゆるだぼ

メンズ

レディース

ユニセックス

90s 80s 70s のレトロな感じが好きな方

個性的、目立つ、奇抜、派手なファッションが好みの方

高円寺、中目黒、下北沢、原宿などでお買い物する方

アロハシャツ、かりゆしウェア、総柄シャツ、レトロシャツ、VINTAGE(ヴィンテージ、ビンテージ)、一点物などがお好きな方におすすめです。

●サイズ

タグ表記 Mサイズ相当

肩幅 61cm

身幅 67cm

着丈 62cm

袖丈 58cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●カラー

黒、金、白、茶色

●素材

タグの文字が消えててわかりませんが、ポリエステルかシルクだと思います。

●状態

若干の使用感はありますが、目立った傷や汚れなどはありません。

素人検品ですので、確認漏れがある可能性がありますがご理解お願い致します。

また、照明の関係上画像の色と多少異なることがありますのでご了承ください。

中古品ということを十分にご理解いただいた上でご購入をお願い致します。

●その他、注意事項

トラブル防止のためプロフィールの確認をよろしくお願い致します。

また、追加の写真が欲しい方はコメント欄にご記入ください。

●梱包方法 、発送方法

コンパクトにして発送するため、小さく折り畳ませていただきます。ご了承ください。

送料無料で匿名発送いたします。

#ヴィンテージ

#レトロ

#昭和レトロ

#一点物

#古着

#派手柄

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

