■商品詳細

9090 “N” Logo Color Denim カーキー

リーバイス501のデニムパンツになります。

93年12月製造のアメリカ製 トップボタン裏は555 人気のバレンシア工場です。

きれいな色落ちが魅力の90年代 USA製501は、きれいなストレートシルエットで合わせやすく、一本は持っておきたいマストアイテムです。

色落ち具合で表情が変わるのがデニムパンツの最高の醍醐味で、色味や縦落ち ヒゲやハチノス ロールアップ等で多彩なコーデを楽しめます。

USA製は年々球数が少なくなっており、今後ますますレアリティが高まる希少なアイテムでおすすめです。

levi's 501xx/517/505/560/550/赤耳モデル/BIG E/シルバータブ/Leeやラングラーなどお探しの方におすすめです。

■ブランド / LEVI'S

■サイズ表記 / W36L36

ウエスト43㎝

レングス105㎝

股下 72㎝

股上 35㎝

わたり 33㎝

裾幅 21㎝

商品サイズの詳細はすべて実寸となっております。採寸の僅かな誤差はご了承ください。

■商品状態

目立つキズや汚れはなくまだまだ着用いただけます。

出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが、多少の汚れや傷などがある場合がございます。

発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為、小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。

●迅速な対応を心掛けております。

●喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。

●気になる点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

iD.023646-4644

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品詳細【濃紺美品‼︎ゴールデンサイズ】リーバイス501のデニムパンツになります。93年12月製造のアメリカ製 トップボタン裏は555 人気のバレンシア工場です。きれいな色落ちが魅力の90年代 USA製501は、きれいなストレートシルエットで合わせやすく、一本は持っておきたいマストアイテムです。色落ち具合で表情が変わるのがデニムパンツの最高の醍醐味で、色味や縦落ち ヒゲやハチノス ロールアップ等で多彩なコーデを楽しめます。USA製は年々球数が少なくなっており、今後ますますレアリティが高まる希少なアイテムでおすすめです。levi's 501xx/517/505/560/550/赤耳モデル/BIG E/シルバータブ/Leeやラングラーなどお探しの方におすすめです。■ブランド / LEVI'S■サイズ表記 / W36L36 ウエスト43㎝ レングス105㎝ 股下 72㎝ 股上 35㎝ わたり 33㎝ 裾幅 21㎝商品サイズの詳細はすべて実寸となっております。採寸の僅かな誤差はご了承ください。■商品状態目立つキズや汚れはなくまだまだ着用いただけます。出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが、多少の汚れや傷などがある場合がございます。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為、小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。Anglo商品一覧はこちら→#アングロ全商品一覧ページAnglo厳選パンツ一覧はこちら→#アングロパンツコレクション●迅速な対応を心掛けております。●喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。●気になる点などございましたらお気軽にお問い合わせください。iD.023646-4644

