ご覧頂きありがとうございます。

Yohji Yamamoto の Y'S の

ポケットオープンカラーシャツになります。

サイズ

着丈

67cm

肩幅

身幅

43cm

袖丈

54cm

カラー

白

素材

綿

状態

汚れ等など無くこれからも長く

midorikawa ミドリカワ

お使いいただけます。

オープンカラーですのでこれからの季節に

是非。

レディース?にはなりますが当方

メンズが着用しておりましたのでサイズが合えばユニセックスとして着て頂けるかと思います

※私物の物の素人採寸記載となりますので

ご了承ください。

私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。

古着という事をご理解の上ご購入お願いします。

何かあればご質問下さい

他にも多数のブランド

アイテムなどを出品しておりますので

宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いです

ヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソン

を主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。

ヨウジヤマモト

コムデギャルソン

イッセイミヤケ

KENZO

y'sformen

Y-3

ワイスリー

ワイズフォーメン

hazama

マルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。Yohji Yamamoto の Y'S の ポケットオープンカラーシャツになります。サイズ着丈67cm肩幅40cm身幅43cm袖丈54cmカラー白素材綿状態汚れ等など無くこれからも長くお使いいただけます。オープンカラーですのでこれからの季節に是非。レディース?にはなりますが当方メンズが着用しておりましたのでサイズが合えばユニセックスとして着て頂けるかと思います※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。古着という事をご理解の上ご購入お願いします。何かあればご質問下さい他にも多数のブランドアイテムなどを出品しておりますので宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いですヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソンを主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3ワイスリーワイズフォーメンhazamaマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

