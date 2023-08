HUAWEI TalkBand B6 新品未使用

購入日付の入った納品書をお付けします

着脱可能なウェアラブル・ヘッドセット。

■着脱可能でスマートウォッチにもヘッドセット(イヤホン)にもなるスマートバンド

■心拍数・睡眠モニタリングや血中酸素レベル測定などの健康管理機能に対応

※医療目的で使用できません

■ワークアウト計測で日々のモチベーションアップにも最適

https://consumer.huawei.com/jp/support/wearables/talkband-b6/

ーーーーー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

HUAWEI TalkBand B6 新品未使用 購入日付の入った納品書をお付けします着脱可能なウェアラブル・ヘッドセット。■着脱可能でスマートウォッチにもヘッドセット(イヤホン)にもなるスマートバンド■心拍数・睡眠モニタリングや血中酸素レベル測定などの健康管理機能に対応※医療目的で使用できません■ワークアウト計測で日々のモチベーションアップにも最適https://consumer.huawei.com/jp/support/wearables/talkband-b6/ーーーーー

