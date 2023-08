ご覧いただきありがとうございます

美品 NIKE sacai LD Waffle Black 27cm



◆商 品:ナイキフライニットレーサービートゥルー 品番902366-100

◆サイズ:26.5センチ

◆カラー:ホワイト マルチ ブラック

◆購入先:ナイキオンライン

◆送 料:送料込み

◆状 態:B=使用感がほとんどなく、汚れやシミもほぼない(一度短時間の着用)

箱、黒タグ付きです。

ー-----ー-----ー-----ー-

ナイキオンライン(SNKRS)の当選品です。

今後、履く機会も無さそうなので出品致します。

ー-----ー-----ー-----ー-

✅スニーカーの購入をお考えの皆様

⚠️私のスニーカーのこだわり(マイルール)

①基本、雨の日は履きません

②基本、短時間しか履きません

③土や砂利など、汚れがつきそうな所には履いていきません。

④歩き方など、スニーカーを痛めないように気をつけております

⑤もちろん、かかとは潰して履きません

⑥履いたあとは、拭き取り、掃除してから専用のシューズケースで保管しております

⑦インソールは正規品は取り外し、違うインソールを装着して履きます。(インソールが取り外しが出来ないのは、正規品の上に違うインソールを重ねて履いております)

✅これらの内容を守って履いていたスニーカーになります。その辺りも参考にして、ご検討をよろしくお願い致します

ー-----ー-----ー-----ー-

※写真をご確認の上ご判断いただければと思います(写真は加工しておりません)

※あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をご遠慮下さい。

・商品について、気になることなどございましたら、お気軽にコメント下さいませ。

よろしくお願いいたします。

ー-----ー-----ー-----ー-

#NIKE

#ナイキ

#スニーカー

#レアスニーカー

#完売

#FLYKNIT

#フライニットレーサー

#BETRUE

#ビートゥルー

メインカラー···ホワイト、ブラック、ピンク

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

