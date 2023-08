【爆売り！】 Prada 15ss ニット ニット/セーター

プラダの15ssのニットです。

サイズ 46

肩幅 43

身幅 48

袖丈 56

着丈 58

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

