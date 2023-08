【日本未発売】 ✨美品✨ CELINE セリーヌ　レディース　スニーカー　22.5cm スニーカー

✨美品✨ CELINE セリーヌ レディース スニーカー 22.5cm

【商品情報・状態】

ブランド→ CELINE

サイズ→22.5cm

購入場所→国内の百貨店

付属品→箱、巾着袋、変えの紐、取扱説明書

お直し箇所→なし

使用頻度→2週間程使用してから箱に入れて保管していました。

目立って汚れている箇所→特にありませんが、あくまでused品ですので、写真をお確かめください。

箱に入れて発送する為、型崩れの心配はございません。また、靴の中にも型崩れ防止の紙が入っています。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

