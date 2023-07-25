大人気新品 ロビンメイ ROBINMAY 2way ウエストバッグ ボディバッグ/ウェストバッグ

ロビンメイ ボディバッグ

ロビンメイ ROBINMAY 2way ウエストバッグ

タグは切っていますが一度も使用せずに

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＊未使用品ですが、自宅保管の為神経質な方は購入をご遠慮下さい

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ロビンメイ ボディバッグタグは切っていますが一度も使用せずに保管していましたカラー···ベージュ＊未使用品ですが、自宅保管の為神経質な方は購入をご遠慮下さい＊返品・返金は致しませんのでご了承下さいお値下げ不可☆即購入歓迎です

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