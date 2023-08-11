今季ブランド 自転車 ママチャリ 自転車本体

種類···ママチャリ

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特徴···子供のせ可能

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付属品···鍵、保証書、讓渡証明書

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ギア・変速段数···〜 3段

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結構荷物乗るとおもいます♪

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2年1ヶ月しかのってませんので

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まだまだ乗っていただけるとおもいます！♡

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ですが普通に乗れます♪♪

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素人ですので

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商品の返品、

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又はクレームは

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受け付けてませんので

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ご了承下さい。。゜(゜´ω`゜)゜。

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商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

種類···ママチャリ特徴···子供のせ可能付属品···鍵、保証書、讓渡証明書ギア・変速段数···〜 3段petit Maman mini plus変速付きでカゴカバー付きなので安心です！！！結構荷物乗るとおもいます♪2年1ヶ月しかのってませんのでまだまだ乗っていただけるとおもいます！♡乗ってたらつくような傷、汚れはあります！！ですが普通に乗れます♪♪素人ですので購入後の商品の返品、又はクレームは受け付けてませんのでご了承下さい。。゜(゜´ω`゜)゜。大阪府にて直接お渡しでお願いします！！！子供乗せママチャリ自転車

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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