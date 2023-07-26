【超目玉枠】 ワンフェス記念モデル！■【未開封】狼男 東映レトロ ソフビ /ライダー怪人 特撮

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狼男 高さ約26cm！ メディコムトイ製。限定モデル！

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未開封。スタンダードサイズ。 自宅保管品。狼男 高さ約26cm！ メディコムトイ製。限定モデル！値引不可❗️ 希少！宜しくお願い致します。即購入OK！●狼男ショッカー大幹部にして改造人間であったゾル大佐の本当の姿。#ウルトラマン #ゴジラ#仮面ライダー #ブルマァク#バンダイ #超合金#プラモデル #昭和レトロ#おもちゃ #ゲーム#玩具 #ソフビ #怪獣

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