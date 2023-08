✴️ 【全巻初版・帯付き・比較的美品】化物語 漫画 1〜22巻セット

全巻初版本、帯付きです。

21,22巻は新品未開封品です。

貴重な品のため、状態維持のために全巻にブックカバーを付けております(21巻はシュリンク未開封のため、それ以外全巻です)。

画像8枚目にある限定特典もお付け致します。

こちらもぜひご覧ください。

#ココアの出品物関連

❇️状態

アオアシ 12巻と29巻と30巻がありません

一度読んだため、少しの使用感がある場合がございますが、全体的に非常に綺麗な商品です。

もちろん通読には支障はありません。

カバーや小口のスレ傷などごく僅かな傷に関しては画像を参照ください。

わかりづらい場合はコメントくださいね!

ヤケ...ごく僅か(画像3枚目)

ヨレ...なし

シミ...なし

破れ...なし

水濡れ...なし

※あくまでも中古品ですので、完品を求める方はご遠慮ください。

❇️希少度

初版...全巻✨

帯付き...全巻✨

❇️クリーニング

除菌クリーニング済みです。

❇️梱包、配送方法

天候や配送にも留意し、傷や汚れが付かないようしっかり梱包します。

匿名配送でお送りいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントをください!(^^)

よろしくお願い致します!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

