流行 master-piece ビジネスバッグ ビジネスリュックL ビジネスバッグ

表地 ｜高密度リサイクルナイロンツイル／600Dポリエステル（高耐久性PUコーティング）
Louis Vuitton ヴィトン エピ ロブスト クリールブラック
付属 ｜CORDURA Ballistic fabric 1680dナイロン（裏PVC加工）
フジタカ FUJITAKA ブリーフケース ビジネスバッグ A4収納 ロック金具
JES規格認証エコヌメレザー
ビジネスバッグ 出張用 アトリエ サブ メン
サイズ｜本体：約 W320×H500×D130（mm）
美品✨valextra ヴァレクストラ ブリーフケース ビジネスバッグ ブラック
リュックストラップ：長さ 約 400〜900（mm）×幅 約 20〜60（mm）
DOONEY&BOURKE USA製 シボ革 ビジネスバッグ ブリーフケース
重量 ｜約 800グラム
Ermenegildo Zegna ナッパレザー/スエード ビジネスバッグ
生産国｜日本
【新品未使用】ACE Birmingham 本革 ビジネスバッグ
仕様 ｜[外側]
BRUNELLO CUCINELLI ブルネロクチネリ ブリーフケース バッグ
・PC収納×1
【新品/正規店購入】PRADA プラダ メンズ 2WAY ブリーフケース グレー
・ジップポケット（L）×1［ポケット（S）×4、ペンホルダー×2 内蔵］
【入手困難】 オールドコーチ アタッシュケース ビジネスバッグ レザー
・ジップポケット（M）×1
トートバッグ ビジネスバッグAXE クラッチ/ A3ジャスト
[内側]
【値下実行ブランド祭】コーチ Coach メンズバッグ※購入前に必ず連絡ください
・メッシュジップポケット（M）×1
グッチGUCCIブリーフケース/ビジネスバッグベージュ×ブラウン品番101666
MICHAEL CORS ブリーフケース
表地 ｜高密度リサイクルナイロンツイル／600Dポリエステル（高耐久性PUコーティング）付属 ｜CORDURA Ballistic fabric 1680dナイロン（裏PVC加工） JES規格認証エコヌメレザーサイズ｜本体：約 W320×H500×D130（mm） リュックストラップ：長さ 約 400〜900（mm）×幅 約 20〜60（mm）重量 ｜約 800グラム生産国｜日本仕様 ｜[外側] ・PC収納×1 ・ジップポケット（L）×1［ポケット（S）×4、ペンホルダー×2 内蔵］ ・ジップポケット（M）×1 [内側] ・メッシュジップポケット（M）×1