[SUGA TOUR]OVERSIZED T-SHIRT (white)

★ソウルコン会場で購入

☆新品未着用・タグ付き

★Lサイズ(cm)

着丈:79.5

肩幅:54.5

身幅:59.5

袖丈:26.5

Agust Dの華やかな帰還とSUGA初の単独ツアーを祝うために準備した、SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY公式商品です。

前面中央にはツアー名D-DAYを刺繍処理し、 下部には炎のアートワークをデザインし、SUGA | Agust Dに似た強烈なムードになっています。

ゆとりあるオーバーフィットと適度な長さで快適な着心地を提供します。

様々なアイテムと合わせて自分だけのスタイルで着用してみてください♡

※アートワーク製作作業工程上、ピースごとにプリントカラーや鮮明度が異なる場合があります。

※モニターの解像度、カラー設定によって製品が歪んで見えたり色味が異なることがあります。

※サイズ計測の際、製品の特性及び測定方法によって誤差が生じることがあります。

※生産の仕上げ作業段階で僅かなスクラッチが発生する可能性がございますが、不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。

折りたたみネコポスで発送いたします★

シワなど気にならない方

ご検討よろしくお願いいたします★

tinytan

BT21

ラキドロ

トレカ

一番くじ

ぬいぐるみ

ピアス

ストラップ

キャップ

ピック

タトゥーシール

テテ

V

シュガ

SUGA

ジン

JIN

ジミン

JIMIN

グク

JK

ナムジュン

RM

J-hope

防弾少年団

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

