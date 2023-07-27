殿堂 コットンボイル フレンチスリーブ ワンピース ロングワンピース

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①こちらのワンピース

Melon様 3点おまとめ専用ページです。

②ジャーナルタックパンツ

【新品】エミリアウィズ シャツワンピース ウエストゴム 花柄 M Aライン

③イエナ Tシャツ

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3点

アプワイザーリッシェ Apuweiser-riche トレンチワンピース



ミクスチャーシアーベストワンピース 新品

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snidel スナイデル レースボリュームワンピース 完売 23ss 0



未使用☆ドットフラワーパフワンピース☆アルアバイル☆ルルウィルビー

2.3回着用。

マリメッコ ●ワンピース●AMUR●XS●marimekko

16,500円

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レトロ花柄レース半袖ワンピース

サイズ

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FREE（着丈122cm、肩幅50cm、身幅48cm）

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素材＊綿100%

新品未使用・シアーレイヤードワンピース



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カラーパープル

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【公式記載】

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IENA通気性がよく軽やかな インド綿を使用した毎シーズン

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人気のコットンボイルシリーズ。今シーズンはロー切り替えでリラックス感のあるシルエットに。重くなりすぎないよう足首が見える丈で軽やかさを演出しています。涼しく、お手入れのしやすさはこれからのシーズンに大活躍のアイテムで

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うさとの服 綿麻 ロングワンピース

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透け感：ややあり

VERMEIL par ienaワンピース テラコッタ オレンジ

裏地：あり

美品TOMORROWLAND Ballsy プロセスドコットンAラインワンピース

伸縮性：なし

UN3D ウェーブラインキャミワンピース

光沢感：なし

め0614着物リメイク正絹大島紬前開きピンタックワンピースギャザー衿ハンドメイド

生地の厚さ：薄手

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※専用画面※①こちらのワンピース②ジャーナルタックパンツ③イエナ Tシャツ3点2022SS2.3回着用。16,500円サイズFREE（着丈122cm、肩幅50cm、身幅48cm）素材＊綿100%カラーパープル【公式記載】IENA通気性がよく軽やかな インド綿を使用した毎シーズン人気のコットンボイルシリーズ。今シーズンはロー切り替えでリラックス感のあるシルエットに。重くなりすぎないよう足首が見える丈で軽やかさを演出しています。涼しく、お手入れのしやすさはこれからのシーズンに大活躍のアイテムです**********************透け感：ややあり裏地：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：薄手**********************⚠️USEDにご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

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美品❣️未使用品❣️ロートレアモンワンピース春・秋【新品タグ付き】CBクレストブリッジワンピースとTシャツセットNOBLE シャンブレータフタティアードワンピース【希少】マックスマーラ ロングワンピース アルパカ混 素材切り替え 白タグshenery ダブルクロスキャミワンピース