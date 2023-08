◆◆◆◆◆◆◆そのままご購入OK◆◆◆◆◆◆◆

HYPER DENIM ハイパーデニム

-Los Angeles-

HYPER DENIMはロサンゼルス発のブランド! LAのヒップなストリートや人々、そしてSoCalの美しい自然からインスピレーションを受けています。ハイパーデニムの最高峰として高品質のメンズスタックジーンズやブラックバイカージーンズから軽量ジョガーやオーバーサイズTeeまでリリースし、快適なプレミアムファブリックでスタイリッシュな服を提供し続けています。

ジッパーで開閉するサイドカーゴポケット付きで、エッジが効いていながらすっきりとしたモダンな印象です。高級フェイクレザーを使用しているので、見た目も美しく、気分も上々

ストレッチが入っているので着用のストレスを軽減しつつ綺麗なシルエット演出してくれます。

-ストレッチフェイクレザーブラック

-ウエストのドローストリングコードロック

-サイドのカーゴポケット(ファスナー開閉式)

-フラップ付きバックポケット

-ウエストはゴム入り

-Dリング付ベルトループ

状態→新品未使用タグ有

M

ウエスト約77cm

股上約32cm

股下約18.5cm

腿幅約26.5cm

裾幅約27.5cm

OFF-WHITE オフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)全身フルコーデやFEAR OF GOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)のパーカーやロングTシャツやA$AP Rocky率いるA$AP Mobとのコラボを始め、Lil YachtyやTrippie Redd等著名人着用中のUNKNOWN LONDON アンノウン・ロンドンのアーティストコーデやFaith Connexionコーデにも!大流行中のHeron PrestonやPalm Angelsスタイルに大推薦アイテムgallery dept ギャラリーデプト 再構築デニムパンツやカーゴパンツにお値段が届かない方や

DENIM TEARS やKAPITAL スタイル大推薦アイテムでリック オウエンス(Rick Owens)のディフュージョンラインのDRKSHDWダークシャドウコーデにもどうですか?

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

