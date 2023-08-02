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人気ブランドの新作 レイジェス、ヘッドギア ボクシング

商品の説明

種類...ヘッドガード
WBOチャンピオンベルトボクシングキックボクシング
ウェアサイズ...M
アディダス　ボクシングシューズ
新品で買いましたがサイズ間違いで1度装着したのみです。1度装着しただけなのでほぼ新品に近い状態です。自宅保管なのでそのへんはご了承ください。

ウィニング　ボクシンググローブ　10オンス　白

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商品の状態未使用に近い

REYES／レイジェス ボクシング グローブ 8オンス
種類...ヘッドガードウェアサイズ...M新品で買いましたがサイズ間違いで1度装着したのみです。1度装着しただけなのでほぼ新品に近い状態です。自宅保管なのでそのへんはご了承ください。

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商品の状態未使用に近い

人気ブランドの新作 レイジェス、ヘッドギア ボクシング

48分钟前

人気ブランドの新作 レイジェス、ヘッドギア ボクシング

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