人気ブランドの新作 レイジェス、ヘッドギア ボクシング

種類...ヘッドガード

WBOチャンピオンベルトボクシングキックボクシング

ウェアサイズ...M

アディダス ボクシングシューズ

新品で買いましたがサイズ間違いで1度装着したのみです。1度装着しただけなのでほぼ新品に近い状態です。自宅保管なのでそのへんはご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

種類...ヘッドガードウェアサイズ...M新品で買いましたがサイズ間違いで1度装着したのみです。1度装着しただけなのでほぼ新品に近い状態です。自宅保管なのでそのへんはご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ウィニング ボクシンググローブ 10オンス 白REYES／レイジェス ボクシング グローブ 8オンス