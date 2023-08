ご覧頂きありがとうございます(^人^)

ご覧頂きありがとうございます(^人^)○アイテムリップヴァンウィンクル メンズ スーツセットアップ 日本製表地ラミー55%絹45% 大きいサイズ 麻リネン シルクラミー(Ramie)素材は麻の種類の1つで、苧麻(ちょま)という植物から採られています。昔から夏素材として重宝されていて、通気性や吸水性に長けているのが特徴です。○サイズサイズ 4( Lサイズ相当)肩幅40身幅47袖丈64着丈70(cm)サイズ 4( Lサイズ相当)ウエスト40ヒップ44股上22股下74総丈98渡り幅27裾幅23(cm)平置き実寸。多少の誤差はご容赦ください。着画はお断りいたします。○状態使用感はありますが、大きな目立った傷や汚れなし、まだまだ気持ち良く使っていただける商品となります!○カラーブラック○素材 写真の素材タグにてご確認ください○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ペットや喫煙者はおりません、自宅保管になります。☆購入元☆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品その他お買い得なアパレル商品はこちら↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓こちら→#あもずアパレル

A6新品未使用!高級シルクブレンド2パンツスーツ!高品質で自信あり!裾上げ済ISSEY MIYAKE MEN リネン セットアップ マオカラー✨極美品 インターメッツォ セットアップ 東レ サミアソフィ生地 グリーン Lバーバリーロンドン美品2ピーススーツLサイズウエスト86cm赤×ペンシルチェック新品 スーツ ストライプ ビジネス セットアップ A7 黒 180 L【溢れる高級感】バーバリーズ 貝ボタン ダブル セットアップ スーツ 菅田将暉H254/美品 Christian Dior セットアップ ダブルスーツF's コレクション@即購入OK!様専用 Dolce &Gabbana【美品】paul smith ポールスミス セットアップスーツ レダ チェックAKM Contemporary ドライストレッチ セットアップ 迷彩