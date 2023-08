大きな取引 MindShiftGEAR 4.3万 マインドシフト 30L ファーストライト その他

★値引き要請はご遠慮ください。

Canon 600EX Ⅱ-RT ストロボ



カール・ツァイス 双眼鏡

■4.3万 MindShiftGEAR マインドシフトギア ファストライト 30Lです。

K&F Concept キヤノンEF/EF-Sマウント→ ソニーEマウント

■プロ仕様のカメラリュックです。

Peak Design Everyday Backpack V2 20L

■使用頻度の高い30L。

ライカQ用ホルスター

■円安の影響かもですが、アマゾンや各主要ショップでは5万以上となっています。シンクタンクフォトと兄弟分的なバックです。

お勧めゴープロ4点セット GoPro HERO9

■システム一式と私物を入れるのにちょうどよい大きさだと思います。

パナソニック LUMIX マウントアダプター DMW-MA1

■有名なバックパックですので、挿入例等は検索すると出てきますので各自お調べください。

【骨董】六櫻社 Pearlette パーレット7年型【超稀少】

■使用は、1年程、タウンユースで使用しました。中古としてそれなりに使用感はあります。実用本位としてお考え下さい。

美品 Godox V1-S ストロボ + Xpro-S 送信機 セット

■中古市場に出回らない機種ですので、探されていた方はお早めにどうぞ。

Carl Zeiss C Biogon T*2,8/35 ZM(白)

■大きさは 外形寸法 約30.5×48.3×22cm。重量は2.4kg。容量:30L。

TLA200 CONTAX G1 G2 用ストロボ

■同梱物:レインカバー。間仕切り等は掲載写真が全てです。

SLIK スリック カメラ三脚 E84H 附属 雲台

■発送はストレッチフィルム全体を覆いそのまま発送致しますのでご承知おきください。

【N850】アイリスオーヤマ ハンディー型AIサーマルカメラ IR-HC-TH1



HUSKY ハスキー 3段 #1003 中古良品 三脚

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

★値引き要請はご遠慮ください。■4.3万 MindShiftGEAR マインドシフトギア ファストライト 30Lです。■プロ仕様のカメラリュックです。■使用頻度の高い30L。■円安の影響かもですが、アマゾンや各主要ショップでは5万以上となっています。シンクタンクフォトと兄弟分的なバックです。■システム一式と私物を入れるのにちょうどよい大きさだと思います。■有名なバックパックですので、挿入例等は検索すると出てきますので各自お調べください。■使用は、1年程、タウンユースで使用しました。中古としてそれなりに使用感はあります。実用本位としてお考え下さい。■中古市場に出回らない機種ですので、探されていた方はお早めにどうぞ。■大きさは 外形寸法 約30.5×48.3×22cm。重量は2.4kg。容量:30L。■同梱物:レインカバー。間仕切り等は掲載写真が全てです。■発送はストレッチフィルム全体を覆いそのまま発送致しますのでご承知おきください。

