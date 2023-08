✅商品説明

✅商品説明PHINGERIN フィンガリン18AW ZIPRUN コーデュロイ ボンテージパンツ 型番: PD-182-BT-032上品なツヤのあるコーデュロイで仕立てられたパンキッシュなアイテム鈍く輝くシルバージップに立体的なベルトループなどヤンチャでアナーキーなデザインがたまらない一品シンチバックのようなベルトアジャスター付きで腰回りに一体感を持たせてスッキリ見せる事が可能フロントジップはバックリと尻まで開くこれまたアナーキーなデザイン(画像7)藤原ヒロシさんがpeel&lift ピールアンドリフトのボンテージパンツを愛用するなどパンクアイテムは年々人気が高まっていて要注目型にはまった教科書通りなコーデでは飽き足らない方にお勧め❢存在感抜群の反骨精神に溢れた一本です。✅ 基本情報【色】 ダークグレー【素材】 綿:100% 【シルエット】 細身【サイズ】 S【実寸《cm》 】 ■ウェスト・40.5 ■股上・32.5 ■股下・69 ■ワタリ・29.5 ■裾幅・19【状態】 一般的な中古品【着用シーズン】 春 夏 秋 冬 【ポケット】 サイド2 バック2【生地の厚さ】 厚め【裏地】 無し【伸縮性】 無し【透け感】 無し【光沢】 若干あり✅発送方法 ◾️らくらくメルカリ便 匿名配送(ゆうゆうに変更可能) ◾️送料完全無料❢ ◾️スピード発送❢⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢⭐️即購入大歓迎♪

