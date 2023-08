フォロー割引しております(^^)

詳細はプロフィール欄をご確認下さいませ。

◼️商品名 No.b611

◼️サイズ 40

◼️カラー/ カーキ系

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)

◼️サイズ/ 【平置き寸法】

肩幅 /49㎝

身幅 /46㎝

着丈 /60㎝

袖丈 /43㎝

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。

素材 本体 ポリエステル100%

テープ部分

ポリエステル100%

中国製

◼️【商品説明】

ボリュームのある袖とファスナーのデザインが目を引く、ショートジャケットブルゾンです。

ウエスト部分はタックとダーツのデザインで、女性らしいシルエットを演出します。

裏側にはグログランテープを施し、脱いだ時にも素敵に見えるような凝ったデザインがポイントです。

ダメージなくきれいな状態です。

◼️【A】ランク

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

✅落札後のクレームは対応しかねますので

ご理解した上でのご購入をお願いいたします。 (こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

✅発送方法は、保証、匿名配送のメルカリ便で発送します。

ご購入頂いた当日または翌日に発送いたします。

✅保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

✅商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。

不明な点がありましたらお気軽にご質問下さい(^^)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド 自由区 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フォロー割引しております(^^)詳細はプロフィール欄をご確認下さいませ。◼️商品名 No.b611自由区 MEMORY BI COLOR ウエストシェイプ ショートブルゾン 裏地なし◼️サイズ 40◼️カラー/ カーキ系(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)◼️サイズ/ 【平置き寸法】肩幅 /49㎝ 身幅 /46㎝ 着丈 /60㎝ 袖丈 /43㎝ ※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。 素材 本体 ポリエステル100% テープ部分 ポリエステル100% 中国製◼️【商品説明】ボリュームのある袖とファスナーのデザインが目を引く、ショートジャケットブルゾンです。ウエスト部分はタックとダーツのデザインで、女性らしいシルエットを演出します。裏側にはグログランテープを施し、脱いだ時にも素敵に見えるような凝ったデザインがポイントです。ダメージなくきれいな状態です。◼️【A】ランク【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品 ✅落札後のクレームは対応しかねますのでご理解した上でのご購入をお願いいたします。 (こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます) ✅発送方法は、保証、匿名配送のメルカリ便で発送します。ご購入頂いた当日または翌日に発送いたします。✅保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。 ✅商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。 不明な点がありましたらお気軽にご質問下さい(^^)

