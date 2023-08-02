新しいコレクション 電動剪定バサミ 18V 充電式剪定バサミ コードレス その他

電動剪定バサミ 18V 充電式剪定バサミ コードレス 切断径32MM マキタ18V互換 ブラシレスモーター搭載 2000mAh大容量電池2個付き PSE認証取得済み 果樹 庭木用剪定鋏 日本語取扱説明書付き

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【32MM切断径＆パワフル】BraveMonkey BM-02電動バサミはブラシレスモーターが搭載し、32MMの枝をスパスパ切れます。引き金を1回引くだけ、瞬時切断で作業効率アップ。植木、庭木、果樹等の剪定作業に幅広く活用します。

お重掛け 生地

【マキタ18Vと互換＆2個電池付き】この充電式剪定バサミはマキタ18Vバッテリーと互換可能です。2000mAh大容量電池が2個付き、付属の充電器は2個バッテリーを同時に充電可能です。フール充電で6-8時間に使え、一日の連続剪定作業に対応できます。

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【SK5ブレード＆切れ味よい】SK5高炭素鋼から鍛造されるブレードは高硬度で、切れ味抜群です。32MM内の生木を0.5Sに瞬時に切断でき、切断面が平にキレイ、植木を健康的に保ちます。

① お盆 飾り ルミナス 紫睡蓮 紫蓮華 霊前灯 蓮華灯 盆提灯 ちょうちん

【安全で耐久性に優れ】安全のため、電源をオンにしても、引き金を2回に素早く引くと、ブレードが開きます。引き金を3秒間に長押すと、25MMモードと32MMモードに切替れ、作業ニーズに応じて調整できます。

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【剪定作業をラクに】引き金を引くだけ、枝を簡単に切り落とします。腕への負荷が小さく、手が痛くなりません。力が弱い方でも楽に操作できます。長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。

電動剪定バサミ 18V 充電式剪定バサミ コードレス



床掛軸 真言宗 十三仏 大師付 5尺

管理番号

16 盆提灯 木製 けやき 絹二重張り 13号 NO16

236-12

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$$10584

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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