NIKE × mita sneakers

●プロフィール欄をお読みください●

NIKE AIR JORDAN 1 MID NOUVEAU 29cm



Brain Dead×Oakley Chop Saw 25cm



A.P.C CUDDER アーペーセー キッドカディ 白 26.5センチ



JORDAN 1 RETRO HIGH OG YELLOW OCHRE 2018

2004年

NEW BALANCE ニューバランス メンズスニーカー

ミタスニーカーズ別注モデル 通称・温故知新の新品デッドストックです。

ナイキ ダンクロー グレー pure platinam 27cm



NIKE靴

ゴールデンサイズの大変貴重なモデルとなります。

NIKE BY YOU DUNK LOW 28.0cm



希少品 エアジョーダン1 low tokyo96 27cm

古いモデルになりますので劣化などヴィンテージモデルにご理解ある方のみお願いします。

アディダス ホワイトマウンテニアリング テレックス ゴアテックス



haruki様限定 ニューバランスMR993GL グレー 26cm

また、細かい事を気にされる方、常識の無い方はご遠慮ください。

lanvin curb スニーカー



ダンクロー セラミック

ご質問などありましたらお気軽にどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE × mita sneakersナイキ × ミタ スニーカーズAIR FORCE 1 エア フォース 1 温故知新us9(27cm)正規品 新品 箱、替えヒモ付●プロフィール欄をお読みください●2004年ミタスニーカーズ別注モデル 通称・温故知新の新品デッドストックです。ゴールデンサイズの大変貴重なモデルとなります。古いモデルになりますので劣化などヴィンテージモデルにご理解ある方のみお願いします。また、細かい事を気にされる方、常識の無い方はご遠慮ください。ご質問などありましたらお気軽にどうぞ。

新品 アトランティックスターズ ポラリス ラグジュアリースニーカー レザー26.5cm New Balance M2002RSTJORDAN 11 GYM RED 27.5cmサムライジーンズ スニーカー【新品・未使用】Nike Air Force 1 07 LV8Nike Air Jordan 1 Highヴァレンティノ ハイカット スニーカー カラヴァーニ ホワイト ブラック