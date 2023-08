誕生日プレゼント EOS Canon 60D・EF-S18-55 レンズキット IS デジタルカメラ

Canon EOS 60D・EF-S18-55 IS レンズキット

動作確認済み。

中古キャノン60Dです。主に動画撮影に使用してきました。バリアングルで使いやすく、とても重宝します。

レンズは、以下2本が付きます。それぞれKenkoのPro01保護レンズを付けておきます。

・EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II

・EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS II

バッテリーは四つ(うちキャノン純正×3)付けます。

他の付属品は、購入時に付いていたストラップ、充電器、外箱、説明書、ケーブル、インストールCDです。

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

HDMI端子数(新): 1

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

SDカード対応種類: SDXC

color: BLACK

センサーサイズ: 22.3 X 14.9 mm

センサーサイズ(新): APS−C

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

レンズセット: 1本

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

撮像素子種類: CMOS

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

#キヤノン

#Canon

人気モデル/シリーズ···Canon その他EOS

カメラ種類···一眼レフ

付属品···ストラップ、充電器、バッテリー、説明書

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

