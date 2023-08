【年間ランキング6年連続受賞】 MTG [日本語Foil] 敏捷なこそ泥、ラガバン 機械兵団の進軍 マジック：ザ・ギャザリング

※Foilの光り方がわかるような写真を追加しました。

MTG 否定の契約 foil 英語4枚セット



[Foil]敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer [MUL]

開封後、すぐスリーブ保管しておりましたので、状態はキレイです。

送料無料。スリーブとハードケースに入れ、ビニールで水濡れ対策のうえ、ネコポスで匿名発送します。(ゆうパケットポストへの変更も承ります。ご希望の方はご購入前にコメントください。)

#機械兵団の進軍

#多元宇宙の伝説

#MARCH OF THE MACHINE

#MOM

#MUL

#MTG

#Magic:The Gathering

