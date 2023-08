★金額:44,990 円 (税込)★

■□■□■[商品特長]■□■□■

●画期的な「シャワーヘッド型美顔器」ミラブルプラス。

●ウルトラファインミスト&マイクロバブルストレートで

頭からつま先まで、優しく全身ケア。

●ファインバブル量がさらにアップ、細やかな泡が

やさしく洗い流します。

●節水率 平均50%にアップ。お財布にもやさしく経済的。

●使用後も肌の潤いを持続&ポカポカが続く。

●塩素を除去。肌にさらに優しくなりました。

★ご参考下さい。★

https://tpo-collection.com/mirable/mirable-plus/

■□■□■[商品仕様]■□■□■

●商品名:URTRA FINE MIST ウルトラファインミスト

【本体寸法】約160mm×70mm×65φ

【重量】162g

【吐水面】φ55cm

【ヘッド角度】ハンドルを垂直に対し70度

【持ち手】φ28cm

【接続ネジ径】G1/2

【使用給水圧】0.1~0.3Mpa ※1

【材質】本体:ポリカーボネート及びABS ネジ及びバネ:ステンレス

【吐出量】

●ストレート:7.5L/min 元圧0.15MPa

・マイクロバブル(直径30μm程度)6000個/cc ※2

●ミスト:3.5L/min 元圧0.15MPa(※3)

・ウルトラファインバブル(130nm)2000万個/cc ※2

■□■□■[商品状態]■□■□■

★本商品は状態良好な御品です。(現状渡し商品です。)

本御品は頂き物で試し使用1回のみの御品になりますので

目立った大きなダメージはなく、状態良好な御品だと思います。

尚、本商品はあくまでも現状渡し品ですので、説明文・画像での

御判断でのお買い上げを宜しくお願い致します。

・トルネードスティックは未使用品です。

★当方で出来る限りのクリーニングは行っております。

■□■□■[ 発送方法 ]■□■□■

東京区内から「らくらくメルカリ便」での発送となります。

⇒本商品をエアーパッキン(プチプチマット)に

御包みしての発送予定 (簡易梱包)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

