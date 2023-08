BRAND:TIGHT BOOTH PRODUCTION

大阪発のスケートフィルムプロダクション、タイトブースからオープンカラーシャツです。

夏にぴったりのホワイトカラー。

ストレッチ性があり、ハードなスケートにも使いやすいポリエステル素材のボディ。

フロントポケットにピスネーム、

キューバシャツのプリーツのように、フロントに縫い目が入るのが特徴的なデザイン。

Mサイズながら、

身幅広め、太めのアームのゆったりとしたシルエット。

裾は長すぎずボックス型となるのも◎

一枚で、羽織に、スタイリングしやすく爽やかなカラーのシャツは持っていて損はないかと。

お好きな方は是非この機会にいかがでしょうか。

size:M

着丈:69

肩幅:54

身幅:59

袖丈:26

状態:目立つダメージはありませんが、

古着ですので多少の着用感のある物です。

神経質な方はご注意下さい。

supreme/シュプリーム

stussy/ステューシー/NOAH/ノア

nike SB/ナイキ/adidas/アディダス

evisen/エビセン/WHIMSY/ウィムジー

FTC/HUF/ハフ/X-LARGE/エクストララージ

Chaos Fishing Club/カオスフィッシングクラブ

Carhartt/カーハート/nautica/ノーティカ

スケートボード/アロハシャツ

等お探しの方にオススメです。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タイトブースプロダクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タイトブースプロダクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

