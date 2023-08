ご覧いただきまして、ありがとうございます♪

ロイヤルドルトンのジル・バークレムズ、ブランブリーヘッジ フィギュアコレクションの、

The Autumn Collectionより、

In The Woods(森中で)、ドルトン・ナンバーDBH64の、タグ付のフィギュアを出品させていただきます。

あたりはどんどん暗くなり、すぐに全てが夜の闇に消えていきました。

小さな光が森をぬけてこっちの方へやってくるので、びくっとしました。

それはぶかっこうでふくれていて、へんなものは、どんどん近づいてきて、プリムローズは5番めの光が通りすぎる時、勇気を出してちょっとのぞいてみると、それは、びっこをひき、ひげがあって、アップルおじさんのズボンをはいていました。

「おじいちゃん!」プリムローズは、うれしくてさけびました。

ランタンを持ち、マントを羽織ってプリムローズを探す姿のフィギュアでございます。

このあと、プリムローズは、抱き上げられ、マントにふわっと包んでもらうという、素敵なストーリーに、救世主のようなかっこいいフィギュアでございます。

お迎えくださるご家族様をお待ちいたしております。

【商品説明・状態】

経年に応じた優れた状態。ヒビ、欠け、ダメージなし。タグ付き。

【補足説明】

サイズ:高さ 10cm

※目安としてお考え願います。

個体差などにつきましてはご理解のほどよろしくお願いいたします。

※ご購入の際には、プロフィールをご覧いただき、ご購入をお願いいたします。

※多忙の際は、発送が遅れる場合がございますことをご了承願います。

#ブランブリーヘッジ

#ブランブリーヘッジフィギュア

#ブランブリーヘッジフィギュリン

#ブランブリーヘッジ置物

#ブランブリーヘッジ食器

#ロイヤルドルトン

#ロイヤルアルバート

商品の情報 ブランド ロイヤルドルトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

