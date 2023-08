注目ショップ ttt_msw セットアップ　bim着用　XL ナイロンジャケット

ttt_msw オンラインストア限定アイテム

セットアップでの出品となります。

定価¥55,000

試着のみ。タグは切っております。

希少なXLサイズをこの機会にぜひ!

SIZE : XL

【track jacket】

着丈 79cm

肩幅 53cm

身幅 80cm

袖丈 72.5cm

【track pants】

ウエスト 最大90cm(ドローコードにて調節可能)

股上 30cm

股下 79cm

渡り幅 42cm

裾幅 18cm

基布の緯糸にタスラン糸を使用したコットンライクな表地をベースに特殊ウレタン透湿フィルムをラミネートした3レイヤー素材。

耐水圧20,000mm以上を実現しており、且つ多孔膜フィルムの効果により透湿度18,000g/m²・24h以上とかなり高い水準。

水の侵入を防ぎながら快適に着こなせるような本格アウトドア仕様のハイクオリティ素材。

※1番人気色かつ、即完アイテムだった為

値段帯お高めで設定しておりますが、定価以下となっております。

kaiko

facetasm

mrgentleman

vetements

allege

kozaburo

alyx

Margiela

acnestudios

martinerose

yproject

unused

kudos

supreme

namacheko

avalone

ESCSTUDIO

jieda

dulcamara

UNUSED

UR

needles

YAECA

auralee

kolor

undercover

tomwood

namacheko

littlebig

toga

kikokostadinov

blackeyepatch

doublet

contenastore

lacoste

fredperry

rafsimons

delada

littlebig

Gosharubchinskiy

COMMEdesGARCONS

comoli

neonsign

ALEXANDERWANG

eytys

doublet

sunsea

ambush

sacai

ttt_msw

dairiku

maison margiela

jw anderson

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ティーモダンストリートウェア 商品の状態 新品、未使用

ttt_msw オンラインストア限定アイテムWater proof トラックジャケット、トラックパンツセットアップでの出品となります。定価¥55,000試着のみ。タグは切っております。希少なXLサイズをこの機会にぜひ!SIZE : XL【track jacket】着丈 79cm肩幅 53cm身幅 80cm袖丈 72.5cm【track pants】ウエスト 最大90cm(ドローコードにて調節可能)股上 30cm股下 79cm渡り幅 42cm裾幅 18cm基布の緯糸にタスラン糸を使用したコットンライクな表地をベースに特殊ウレタン透湿フィルムをラミネートした3レイヤー素材。 耐水圧20,000mm以上を実現しており、且つ多孔膜フィルムの効果により透湿度18,000g/m²・24h以上とかなり高い水準。水の侵入を防ぎながら快適に着こなせるような本格アウトドア仕様のハイクオリティ素材。※1番人気色かつ、即完アイテムだった為値段帯お高めで設定しておりますが、定価以下となっております。kaikofacetasmmrgentleman vetementsallegekozaburoalyxMargielaacnestudiosmartineroseyprojectunusedkudossupremenamachekoavaloneESCSTUDIOjiedadulcamara UNUSEDURneedlesYAECAauraleekolorundercovertomwoodnamachekolittlebigtogakikokostadinovblackeyepatchdoubletcontenastorelacostefredperryrafsimonsdeladalittlebigGosharubchinskiyCOMMEdesGARCONScomoli neonsignALEXANDERWANGeytysdoubletsunseaambushsacaittt_mswdairikumaison margielajw anderson

