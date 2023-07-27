注目ショップ・ブランドのギフト YA-MAN ヤーマン フォトプラスシャイニー 美容機器

※即購入okです

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YA-MAN 美顔器 フォトプラス シャイニーM18

2022年6月に購入しました。

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脱毛器 光脱毛器 レーザー脱毛 50万発照射 自動・手動照射 男女兼用

本体を3〜4回程使用し、そこから自宅保管していました。付属品は画像の通りです。

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TT-MAX8

動作確認済み。

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#ヤーマン

【数日使用のみ】RefaファインバブルS シャワーヘッド

#フォトプラスシャイニー

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#美顔器

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【美品】ヤーマン YA-MAN 毛穴ケアスチーマーブライトクリーンIS-98

タイプ···美顔器

Bioptron2 バイオプトロン2 美顔器 業務用 広範囲照射 可視光線美顔器

部位···顔

currentbody / skin LEDライトセラピーマスク

電源方式···充電式

ミラブルZERO ゼロ サイエンス シャワーヘッド ウルトラファインミスト

防水···防水機能あり

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※即購入okです2022年6月に購入しました。本体を3〜4回程使用し、そこから自宅保管していました。付属品は画像の通りです。動作確認済み。#ヤーマン#フォトプラスシャイニー#美顔器タイプ···美顔器部位···顔電源方式···充電式防水···防水機能あり

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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