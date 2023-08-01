新しいブランド IdeaPad 保証期間内Lenovo Duet Chromebook 560 ノートPC

Lenovo IdeaPad Duet 560 Chromebook

Macbook Air M2 24GB 2TB シルバー

製品年式···2022

Apple MacBookAir 2015 13.3インチ 8G 256GB

シリーズ···その他

東芝dynabook 13.3型 高速SSD256G 第6世代i5 win11

OS···Chrome OS

MacBook Pro Retina 15-inch Early 2013



417）MacBookPro2017 13インチ 256GB/8G英字キーボード

製品ページこちら

13.3型 SONY VJPG11C11N i5 8G SSD 無線 Win11



Apple MacBook Retina 12インチ 2017 英字キーボード

https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-5-series/ideapad-duet-5-chromebook/len101i0023?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

こう様専用 Surface Pro6 8G/256G Office2021付き



【美品】ライフブック AH77高速新品SSD512GB i7 8GBパソコンPC

製品番号： 82QS001SJP

富士通 LIFEBOOK AH43/D1 Ryzen3 4GB/128GBSSD

プロセッサー : Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2 Processor (2.50 GHz )

FMV LIFEBOOK AH77/E2 FMVA77E2B ブライトブラック

初期導入OS : Chrome OS

IdeaPad Slim370i Corei5-1235U メモリ16GB

グラフィックカード : 内蔵グラフィックス

Windows11！届いてすぐ使えます！NEC LaVie LS150/D

メモリー : 4 GB LPDDR4X-2133MHz (オンボード)

i7♦️新品SSD512GB♦️Win11♦️Office♦️16GB♦️爆速

ストレージ1 : 64 GB eMMC

MacBook pro A1502 13インチ 2015年

ディスプレイ : 13.3" FHD OLED(有機ELディスプレイ) (1920 x 1080) 光沢あり, マルチタッチパネル, 100% DCI-P3, 400 nit

Surface Laptop 3 15インチ VFL-00039 ブラック

内蔵カメラ : 800万画素 AF (背面) + 500万画素

オフィス ARROWS Tab Q506/PE 美品 キーボード付 128GB

バッテリー : 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 42.4Wh

高性能i7-7700 GTX1050 爆速SSD256GB+HDD1TB/8GB

電源アダプター : 30W

hp ZBook17 ゲーミングノート 17インチ Corei7 16G SSD

ポインティングデバイス : ペン (製品仕様書に記載される名称のPenが同梱されます) + タッチパッド

ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH77/E

キーボード : フルサイズ - 日本語

【超極上】Corei7(6世代)／SSD512GB／16GB／ノートパソコン／白

ワイヤレス : IEEE 802.11ac/a/b/g/n (Wi-Fi準拠) 2x2 & Bluetooth®

GALLERIA GKF1060GF

標準保証 : 1 年間 引き取り修理

東芝B65/G Corei3-6006Uメモリ8GB SSD256 2018年製



MacBook Pro 2017 i5 13インチ



Let’sNote CF-CZ5PDYVS 仕様Core i5-2.4GHz

電源、スタイラスは欠品で、

HP Pavilion DV7 win10 ツインドライブBlu-ray大型液晶

本体、キーボードのみです。

ASUS TransBook T100TAM/TAF 2台1TB完動 バラ売可



【Office2021インストール済】富士通 LIFEBOOK A576/R

初期化済

MacBook Pro 15, 2.7GHz/16GB/512GB



レノボ 300w Gen3 11.6型 ノートパソコン



Let's note SV8/i5-8265U/8GB/256GB

保証期間内

VAIO Vjs111d11n/i5-6200U/4GB/SSD256GB/

2022年12月19日購入証明

レノボ ThinkPad E540 高性能 Core i7 SSD

62,000円の領収書及び保証書あります。

LIFEBOOK AH5４/G



ネモマルセロ様専用‼️

写真でご判断ください。

小型軽量✨快適SSD！大人気レッツノート！カメラ付きパソコン❣️タッチパネル対応✨

お値下げ交渉不可

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 未使用に近い

Lenovo IdeaPad Duet 560 Chromebook製品年式···2022シリーズ···その他OS···Chrome OS製品ページこちらhttps://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-5-series/ideapad-duet-5-chromebook/len101i0023?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F製品番号： 82QS001SJPプロセッサー : Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2 Processor (2.50 GHz )初期導入OS : Chrome OSグラフィックカード : 内蔵グラフィックスメモリー : 4 GB LPDDR4X-2133MHz (オンボード)ストレージ1 : 64 GB eMMCディスプレイ : 13.3" FHD OLED(有機ELディスプレイ) (1920 x 1080) 光沢あり, マルチタッチパネル, 100% DCI-P3, 400 nit内蔵カメラ : 800万画素 AF (背面) + 500万画素バッテリー : 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 42.4Wh電源アダプター : 30Wポインティングデバイス : ペン (製品仕様書に記載される名称のPenが同梱されます) + タッチパッドキーボード : フルサイズ - 日本語ワイヤレス : IEEE 802.11ac/a/b/g/n (Wi-Fi準拠) 2x2 & Bluetooth®標準保証 : 1 年間 引き取り修理電源、スタイラスは欠品で、本体、キーボードのみです。初期化済保証期間内2022年12月19日購入証明62,000円の領収書及び保証書あります。写真でご判断ください。お値下げ交渉不可

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 未使用に近い

EPSON NA520E Core i5 8265U 8GB SSD 128GB●2-in-1タイプ●HP Elite dragonfly i5 16GB【難有り】SONY VAIO ノートPC win10 i7 SVF15NA1GNSurfaceLaptop(i5/8GB/256GB)【カメラ搭載 ACER 】スタイリッシュASPIRE★新品SSD