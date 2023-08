不動産実務検定2級のホームスタディ講座です。

定価55,000円です。

不動産投資について学びたい方にはおすすめです。

内容

・テキスト2022年2月第11版(裁断済み)

・DVD6枚

・他は写真参照してください

・中古、自宅保管の旨ご理解下さい。

・簡易包装、リサイクル資材活用をすることがあります。

・1回は使用していますので完璧を求められる方は、申し訳ありませんがご購入をご遠慮お願いいたします

#不動産投資 #不動産

#DVD #ウラケン #投資

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

