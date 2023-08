売れ筋商品 リバーシブル　チュニック(ヒロコビス) チュニック

ご覧いただきありがとうございます。

お値下げしました。

ヒロコビスのリバーシブルチュニックです。

黒地柄と黒無地のリバーシブルです。

リヨセル100%で,肌触りがとてもいいです。

総丈は約80㎝で,身幅は平置きで胸元約45cmから裾66cmまでゆるやかなAラインです。裾は自然にストンと落ちます。

適度にストレッチが効いていて着やすいです。

9号サイズです。

タグはございませんが,未使用です。

黒無地の方に商品表示タグが,まだ付いたままですが,2点留めですので切り離して,リバーシブルをお楽しみください。

どうぞよろしくお願い致します。

プロフ必読の上,コメントなしで即購入可能です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒロコビス 商品の状態 新品、未使用

