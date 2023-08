深夜、早朝、いつでも即購入歓迎‼️

2021SS

レディな魅力たっぷりの、上品見えニットワンピース

リネンニットの風合いが上品な印象のワンピース。程よくフィット感のあるタイト目なシルエットが女性らしく、印象的なワイドリブがタテのラインを強調し細見えを叶えてくれるデザイン。バックスリットを入れることで足さばきも良く、足のラインを拾いすぎずにカバーしながらレディな雰囲気をお楽しみいただけます。ヒールシューズ合わせのフェミニンな大人スタイルから、おうち時間やスニーカー合わせのデイリーカジュアルまで幅広いシーンで活躍すること間違いなしです。

洗濯方法:手洗い可

透け感:少しあり

裏地:なし

伸縮性:あり

光沢感:なし

■カラー

公式ではベージュ

個人的にはグレージュに見えます。

8枚目が1番近い色味です。

■状態

タグ付き

特筆すべき汚れ、ダメージはありません。

状態は画像でご確認お願い致します。

分からない事は購入前にコメントで質問して下さい。

■サイズ

表記タグ F

着丈 131cm

肩幅 41cm

身幅 38cm(脇下)

スリット 40cm

※実寸は若干誤差あるかもです。

■素材

麻 ナイロン

■定価

税込 26400円

※バッグやお花等の撮影時の小物は付属致しません。

購入される際はプロフィールご確認の上、古着にご理解ある方購入お願い致します。

他サイトでも出品しております、早い物勝ちで購入されたら即削除いたしますm(_ _)m

▶️他のワンピースは #はやぶさの部屋_ワンピースroom からcheck!

✡️その他商品一覧は #はやぶさの部屋 からcheck!

おまとめ購入でお値引きも対応致しますのでコメントでご相談下さい!

♕フォロー割♕

☺︎︎3001〜5000 −200円

☺︎︎5001〜10000 −300円

☺︎︎10001~ −500円

フォローして購入前にコメントで「フォロー割希望」とお伝え下さい。

フォロワーの方は何度でも使用できます✨✨

※購入後の価格変更は致しかねます!

リブ リネン スリット レイヤ…

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ウィムガゼット 商品の状態 新品、未使用

