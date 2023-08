閲覧頂きありがとうございます。

pac様専用 90s vintage tシャツ

※コメント無しでの即購入OKです。

・YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME

定価 ¥39,900

・素材 : アクリル70% ヘンプ30%

・カラー : 黒色 ブラック

・サイズ表記 3

平置き採寸

裄丈 約66cm

身幅 約53cm

着丈 約74cm

※多少の誤差はご了承ください。

※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。

◆状態◆

・写真5枚目 : 右首側のステッチがほんの少し歪なのですが、これは右首側が少しほつれていたのをリペアしたからです。信頼のある専門店で綺麗にリペア・復元して頂いたのですが、ニット製品のため若干リペアの面影が残っています。

ただ、元々試着のみで保管していたニットなので使用感はないです。なので上記を気にされない方であればお得かと思います。

・発送は、 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 の付いたメルカリ便での発送をしております。

・その他、ブランド Tシャツ や ジャケット スウェット 90s 古着 等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。

ヨウジヤマモトプールオム ワイズフォーメン

サマーニットセーター 黒Tシャツ

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧頂きありがとうございます。※コメント無しでの即購入OKです。・YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME 定価 ¥39,900・素材 : アクリル70% ヘンプ30%・カラー : 黒色 ブラック・サイズ表記 3平置き採寸裄丈 約66cm身幅 約53cm着丈 約74cm※多少の誤差はご了承ください。※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。◆状態◆・写真5枚目 : 右首側のステッチがほんの少し歪なのですが、これは右首側が少しほつれていたのをリペアしたからです。信頼のある専門店で綺麗にリペア・復元して頂いたのですが、ニット製品のため若干リペアの面影が残っています。ただ、元々試着のみで保管していたニットなので使用感はないです。なので上記を気にされない方であればお得かと思います。・発送は、 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 の付いたメルカリ便での発送をしております。・その他、ブランド Tシャツ や ジャケット スウェット 90s 古着 等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。ヨウジヤマモトプールオム ワイズフォーメン サマーニットセーター 黒Tシャツカラー···ブラック柄・デザイン···無地ネック···クルーネック

