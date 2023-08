商品ページをご覧いただき、誠に有難うございます。

ご購入前に必ず最後まで商品説明欄をお読みください。

※合わせてプロフィールに付きましても閲覧いただけますと幸いです。

管理番号:00067

◆商品名

ナイキ NIKE コルテッツ レザー DM4044 100 新品 27,5cm

◆サイズ

表記:27,5cm

◆付属品

箱

◆カラー

ホワイト

◆状態

タグ付の未使用品となりますが、あくまでも一度人の手に渡っているお品物として、ご理解頂きますようお願い致します。

◆備考

※画像の商品が実物のお品物となります。

状態記載はあくまでも主観ですので、画像でのご確認や、コメントにてご連絡下さい。

値下げの対応・取り置き・専用出品等は致しておりません。

ご希望がある際は、コメント欄にて常識のある範囲でお値段をお伝えください。

それ以外の値下げコメントに付きましては、削除いたしますので、ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

