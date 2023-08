BTS Love Yourself ヨーロッパ blu-ray

(日本語字幕付き)

数年前中古で購入したものです。購入後1枚目を1度だけ再生しましたが、2枚目は動作確認のみで内容の確認はしていません。

【商品内容】

・パッケージ

・blu-rayディスク(全2枚)

・フォトブック

・ポストカード

・Vトレカ

※写真には写りづらいですが、トレカにスレ等あり。Vの頭の左上付近と右手下付近にスレ、トレカ右上部分に小さな欠け、左下角の小さな折れがありますが、どれも初期スレだと思われますのでご了承頂ける方のみご購入ください。

【注意事項】

・発売からかなり時間が経った商品です。自宅保管中や初期からの小傷があります。写真をよくご確認ください。

・素人検品のため見落としがある場合があります。ご了承頂ける方のみご購入ください。

・返品不可。

・プチプチに入れて発送します。トレカはスリーブ+硬質ケースに入れています。

・おまけ付き。

BTSバンタン 防弾少年団

LoveYourself LYS

コンサート ライブ

blu-ray 日本語字幕

Europe ヨーロッパ

トレカ ランダム

V テテ テヒョン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

