即購入OK

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し可)

季節感···秋、冬

肩幅 58

身幅 68

着丈 75

袖丈 60

カラーは希少なコヨーテカラーです。

PROPPER(プロッパー)はアメリカミズーリ州にて創業のミリタリーウェアブランド。 1967年の設立以来、アメリカ陸軍、警察等にBDU(戦闘服)、ACU(ユニフォーム)をはじめ、フライトスーツ、バックパック等多岐にわたりミリタリーギアを納入してきた米軍納入業者最大手の一つ。近年では機能性に加え、高い技術力で製造されるウェアの耐久性ならびにシルエット、コストパフォーマンスの良さから世界中のファッション業界で注目されています。

この手のモデルは通常中綿はプリマロフトですが、こちらはさらに保温性等に優れる高機能なクライマシールドです。

軽くて、めちゃくちゃ暖かいです!

防寒性・保温性は、抜群です。フードは、ジッパーで襟部から出し入れ可能です

(フードにも中綿が入っています。)

ビッグサイズですが真冬や雪山に行っても

全く寒くなくその機能性はとんでもないです

アウトドアやウィンタースポーツで是非

実感してみて下さい。

NIKE ロゴ刺繍75%ダウン使用しているのでとても暖かく包み込まれる着心地です



レベル7 モンスターコート モンスタージャケット

ミリタリー米軍サバゲー

コヨーテタンカラーキャンプ スノーボード

PATAGONIA パタゴニア THE NORTH FACE ノースフェイス L.L.BEAN エルエルビーン COLUMBIA コロンビア GOLDWIN ゴールドウィン Hyvent ハイベント ACG ADIDAS アディダス 90年代 古着 USA アメリカ バルトロ バルトロライト ヌプシ RRL ポロカントリー polo country sport ポロスポーツ ポロスポ ユーティリティパンツ ファティーグパンツ ミリタリー m65 m51 m47 フランス軍 イギリス軍 ドイツ軍 日本軍 軍パン ガンホー オアスロウ スラックス アナトミカ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マーモット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マーモット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

