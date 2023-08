人気TOP アシックス グライドノヴァFF3 26.5cm バスケットボール

asics GLIDE NOVA FF 3

WHITE/PALACE PURPLE

1063A072-100

新品購入後、屋内で軽くシューティングしましたが、自分の足に合わず泣く泣く出品します。

元箱、タグもあります。

#バッシュ

#バスケ

商品の情報 ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

asics GLIDE NOVA FF 3WHITE/PALACE PURPLE1063A072-100新品購入後、屋内で軽くシューティングしましたが、自分の足に合わず泣く泣く出品します。元箱、タグもあります。#バッシュ#バスケ

