セール中*メルカリ最安値*

アヴァランチ 10k YG マイアミネックレス k10 アバランチ 10金

【今だけ】チョーカー革紐プレゼント中*

あずきチェーン ネックレス シルバー925 8.1mm 60cm 小豆 太角

ご用意数なくなり次第終了となります*

『付属品完備・美品』GUCCI ネックレス インターロッキング ダブルg 燻加工



イタリア製 VINTAGEヴィンテージ ロングスネークチェーンネックレス 925

※+600円で3㎜60cmネックレスチェーンへ変更可能です(^^)*

激レア ゴローズ goro's ヤジリ 銀縄ターコイズ 鏃 矢じり



ytd様専用ページ



【正規店購入】ジバンシー ネックレストップ ヴィンテージ ゴールドメッキ



新品★トゥアレグシルバー ネックレス ペンダント シルバー925c

ブランドアクセサリーを多数販売しております*

激レア BBP DEFRESH ネックレス

お取引は4000件以上すべて良い評価のみいただいております*

BackPrint 様専用 WINGROCK ウイングロック インディアン



♦️ファイテン phiten RAKUWAネックX100 カーボン



レア❗ ダリア スウィートハートジュエリー 1940s WWII US Army

CDロゴのフォルムが美しい王道ジュエリー

ボールチェーン ネックレス 5mm 50cm シルバー925 チェーン

シンプルながらブランド力抜群のデザイン*

GUCCI シルバーネックレス

Diorらしい高級感のある美しいシルバーが

超希少レア 4層 ブラックシェブロン ヴェネチアンビーズ

首もとをエレガンスにしてくれます*☆

春銀 アイアンクロスネックレス thaGazettE ルキ



【超レア廃盤美品】オールドGUCCI マリーナチェーンヴィンテージ品

どのお洋服、シーンにも合わせやすく

逆卍 ペンダントトップ ネックレス 値下げ大歓迎

ユニセックスでお使いいただけます*

Tom Wood Anker Slim chain チェーン ネックレス



美品 シンパシーオブソウル k18 スモールロックチャーム(スモールキー)



エドハーディー ドッグタグネックレス 昇り鯉 チェーン長約62cm

+1000円でお写真のDior正規紙箱、

pry / 3way Plate Necklace【 Silver925 】



CHROME HEARTS タイニーCHクロス

+2000円で正規紙製お箱+ショップバッグ+リボンのギフトセット付属に変更可能です*

ジル サンダー ネックレス

☆お箱はたたんで発送させていただきます*

美品 クロムハーツ ロールチェーン16インチ(約40cm)



美品 GUCCI 2ミリ 喜平チェーンネックレス



Avalanche silver925 テニス ネックレス



HitoHito様専用【シンパシーオブソウル】スモールスターチャーム-K18YG

【正規品 Christian Dior チャーム】

Nobel bright(ノーベルブライト)ドラムねぎくん私物ネックレス



houn専用

上野松坂屋にて購入致しました正規品Christian Dior付属のチャームとなりますので、

なお様専用スティーブンデュエック ペンダントトップ

確実に正規クリスチャン・ディオールのチャームとなります*

⭐︎【高級】シトリン ペンダントトップ 32g



新品未使用❗️JULIUS 23SS [ gallu; ] ネックレス



(大) エリザベス2世 1993ペニーコイン 金貨ネックレス

【 ネックレスチェーン 】

⭐︎【高級】シトリン ペンダントトップ 23g



箱付き ヴィヴィアン ジャイアントオーブ ゴールド チェーン ネックレス 水晶

ペンダントチェーンは他社製ですが、

DIOR HOMME キーホルダー BEE シルバー パラジウムフィニッシュ

新品、未使用品 3㎜50cm

美品✨ グッチ ゴースト ネックレス 925 シルバー チャーム チェーン



最初期 1999年 ストップライト スカルピストン stoplight 美品

輝きがあり強度も強く、

■大人気のシルバー925 喜平ネックレス6面ダブル■ 30g/61cm ■

原価を押さえることよりも

金メタル付き矢じり大 ネックレス

末長くご愛用いただけますよう

ブルガリネックレス47cm値下げ可能

素材のよいものを選んでおります*

SAAD シルバー小イーグル



Supreme シュプリーム 14K UZI ネックレストップ 14金 ウージー

※チェーンはお色長さ幅などご要望に可能な限り対応致しますので申し付け下さい*

ゴローズ goro's 先金特大フェザーイーグルフックホイール細角チェーンセット

ご要望によりお値段かわります*

KING ICE コービーブライアント ネックレス Kobe Bryant



ゴローズ タタキ



ゴローズ goro's 三点吊り大イーグルフック金メタル付きホイール細角チェーン



ビルウォール BWL クロス billwallleather ロザリオ 925

チャームは未使用品なので美品となりますが、自宅保管になりますのでこまかな傷などございますので些細なことでも気になる方はご遠慮いただけますようお願い申し上げますm(_ _)m

KRKC&CO テニスチェーン テニスネックレス CZダイヤ

チェーンは社外品となりますので、チャームとチェーンは別々に撮影しております

【鑑定済】22kベビーファットクロスwithパヴェダイヤ 無修正インボイス原本

破損などではございませんのでご安心下さい*

正規 クロムハーツ カットアウトクロスダイヤ ロールチェーン 22k ネックレス



【即日発送】赤西仁さん山下智久さん着用 janji 8点セット



【収蔵級】文玩 厳選 形高度揃い 仏手金剛菩提108念珠 数珠 7mm 佛手

ブレスレットショルダーバッグポーチや

シルバー925 スカルクロスペンダント

キーリング腕時計長財布チャームとしても◎

40s スウィートハートジュエリーFORGET ME NOTビンテージネックレス



UNDERCOVER ペンダントトップ2点セット



あるじゃん

クリスチャンディオールチャーム、社外新品チェーン2点のご発送となりますm(_ _)m*

10k 10金 マイアミキューバンチェーン約66cm 幅5mm



PURÉZZA メンズ 純チタン ロング ネックレス



goro’s 上金金縄ターコイズ付き特大フェザー

大切なお品物となりますのでプチプチに包み、

Tiffany&Co. ティファニー ネックレス ハートタグ リ346

追跡、保証ありの匿名配送にてご発送いたします*

◆ 美品ArtemisClassic アルテミスクラシック ネックレス



むしょう様専用 喜平ネックレス 50cm 80.67g 安心の造幣局刻印



【超お得!最終値下げ】846 YAJIRO ヤジロ 4series ネックレス

複数ご購入でお値下げがんばります*

LOUD STYLE DESIGN カスタムネックレス



BBP 時計 シャワークロック ネックレス

お祝いギフトやお誕生日プレゼント

未使用級 インボイス付き クロムハーツ 22K STACK CH PLUS

カップルペアお揃いにもおすすめです◎

ゆきざき ネックレス

結婚祝い出産祝いクリスマスプレゼント

Y様専用 先金フェザー➕チェーン2本

入学祝い卒業祝いにも*

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

セール中*メルカリ最安値*【今だけ】チョーカー革紐プレゼント中*ご用意数なくなり次第終了となります*※+600円で3㎜60cmネックレスチェーンへ変更可能です(^^)*ブランドアクセサリーを多数販売しております*お取引は4000件以上すべて良い評価のみいただいております*CDロゴのフォルムが美しい王道ジュエリーシンプルながらブランド力抜群のデザイン*Diorらしい高級感のある美しいシルバーが首もとをエレガンスにしてくれます*☆どのお洋服、シーンにも合わせやすくユニセックスでお使いいただけます*+1000円でお写真のDior正規紙箱、+2000円で正規紙製お箱+ショップバッグ+リボンのギフトセット付属に変更可能です*☆お箱はたたんで発送させていただきます*【正規品 Christian Dior チャーム】上野松坂屋にて購入致しました正規品Christian Dior付属のチャームとなりますので、確実に正規クリスチャン・ディオールのチャームとなります*【 ネックレスチェーン 】ペンダントチェーンは他社製ですが、新品、未使用品 3㎜50cm輝きがあり強度も強く、原価を押さえることよりも末長くご愛用いただけますよう素材のよいものを選んでおります*※チェーンはお色長さ幅などご要望に可能な限り対応致しますので申し付け下さい*ご要望によりお値段かわります*チャームは未使用品なので美品となりますが、自宅保管になりますのでこまかな傷などございますので些細なことでも気になる方はご遠慮いただけますようお願い申し上げますm(_ _)mチェーンは社外品となりますので、チャームとチェーンは別々に撮影しております破損などではございませんのでご安心下さい*ブレスレットショルダーバッグポーチやキーリング腕時計長財布チャームとしても◎クリスチャンディオールチャーム、社外新品チェーン2点のご発送となりますm(_ _)m* 大切なお品物となりますのでプチプチに包み、追跡、保証ありの匿名配送にてご発送いたします*複数ご購入でお値下げがんばります*お祝いギフトやお誕生日プレゼントカップルペアお揃いにもおすすめです◎結婚祝い出産祝いクリスマスプレゼント入学祝い卒業祝いにも*

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 BLACK&BLUE ネックレス ブラックアンドブルーゴローズgoro'sオールドフックチェーンDOLCE&GABBANA ネックレス ペンダント スタージョージ ジェンセン ネックレス シルバー 刻印ありエルメスカデナ 2001年限定GUCCI シルバーインターロッキングネックレス