ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングのスーツです。

163cm 細身の私にはサイズが合わなかったので出品いたします。

サイズ感を確かめるのに一度袖を通したのみです。

値札はそのまま付いてます。

2023年 6月11日購入

2023年 6月15日開封です。

カラー···ネイビーです。

タバコ吸いません。ペットいません。

ウォッシャブルセットアップ

◇ジャケット

■デザイン

・スリムボディー

・シングル2ボタン

・袖口3ボタンキッス

・センターベント

■素材

ポリエステル×毛×ポリウレタンのクリアサージ生地。

マシンウォッシャブル、ストレッチ、防シワの嬉しい機能付きです。

◇ベスト

■デザイン

・5ボタン

・総裏仕様

・腰ポケット有り

・サイドスリット

■素材

ポリエステル×毛×ポリウレタンのクリアサージ生地。

マシンウォッシャブルの嬉しい機能付きです。

◇スラックス

■デザイン

・スラントポケット

・ローライズ

・ノープリーツ

・裾シングル仕様

・ウエスト内側ゴム仕様

■素材

ポリエステル×毛×ポリウレタンのクリアサージ生地。

マシンウォッシャブル、ストレッチ、防シワ、ウエストアジャスターの嬉しい機能付きです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グリーンレーベルリラクシング 商品の状態 新品、未使用

